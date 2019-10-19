Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hacire ana, pkk'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi
Son Dakika Güncel Diyarbakır hacire ana, pkk'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

Diyarbakır hacire ana, pkk'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

1 saat önce

Hacire ana, PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdiDİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı...

Hacire ana, PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Yaptığı oturma eyleminin 3'üncü gününde anne Akar, oğlu Mehmet'e kavuştu. Anne Akar'ın yaptığı bu eylemin ardından Türkiye'nin dört bir yanından çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, HDP önüne gelerek 47 gündür eylemlerini sürdürüyor.

HDP önündeki 55 ailenin oturma eylemi sürerken, anne Akar, dağa kaçırılmasına engel olduğu oğlu Mehmet'in düğününü gerçekleştirdi. Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapılan düğünle Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar'ın bu mutlu gününde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu yalnız bırakmadı.

Diyarbakır hacire ana, pkk'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Akar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:00 Kaynak: DHA
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