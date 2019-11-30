Son Dakika Haberleri: Diyarbakır haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Diyarbakır haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

DİYARBAKIR Haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı.

DİYARBAKIR Haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
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