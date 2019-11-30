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Diyarbakır haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
DİYARBAKIR Haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR Haldeki 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı
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