Diyarbakır halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı

6 saat önce

Halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandıDİYARBAKIR'da evlerinin damında halı silkeleyen Nurten Kayahan ile kızı Semra Kayahan, damdaki korkuluk duvarının çökmesiyle düşerek yaralandı.

Halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı

DİYARBAKIR'da evlerinin damında halı silkeleyen Nurten Kayahan ile kızı Semra Kayahan, damdaki korkuluk duvarının çökmesiyle düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Feritköşk Mahallesi'nde meydana geldi. Nurten Kayahan, tek katlı evininin damına çıkarak kızı Semra ile birlikte halı silkeledi. Anne ve kız, halı silkelediği sırada damdaki korkuluk duvarının çökmesiyle dengelerini kaybedip, aşağı düştü.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı anne ve kızına yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı

Kayahan Açar, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
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