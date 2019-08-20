Son Dakika Haberleri: Diyarbakır halkı belediye başkanlarının görevden alınmasına ne diyor?
Son Dakika Dünya Haber

Diyarbakır halkı belediye başkanlarının görevden alınmasına ne diyor?

54 dakika önce

Diyarbakır’ın HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanmasını kararını Diyarbakırlılara sorduk.

Diyarbakır halkı belediye başkanlarının görevden alınmasına ne diyor?, System.String[]
Diyarbakır'ın Halkların Demokratik Parti'li (HDP) Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kayyum olarak atanmasına yönelik tepkileri Diyarbakırlılara sorduk.

31 Mart Yerel seçimlerinde yüzde 62.93 oranla oy alan ve en yakın rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayına yaklaşık 250 bin fark atarak seçilen Ahmet Selçuk Mızraklı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına Diyarbakır sokakları tepkili.
Euronews.com'da Görüntüle
İçişleri Bakanlığı, Ahmet Selçuk, Diyarbakır, Mızraklı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya basını, üç belediyeye atanan kayyum kararını nasıl gördü?
Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici Son dakika: Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:54:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır halkı belediye başkanlarının görevden alınmasına ne diyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]