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Diyarbakır-Hani karayolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

53 dakika önce

Diyarbakır-Hani karayolunda 1'i öğrenci servis minibüsü 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Hani karayolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Hani karayolunda 1'i öğrenci servis minibüsü 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır ile eski Hani yolu üzerinde bulunan soğanlı mevkinde meydana geldi. Diyarbakır'a doğru seyir halinde bulunan öğrenci servis minibüsü, aniden önünde fren yapan bir araca arkadan çarptı. Minibüsün arkasından gelen diğer araçlar da duramayarak peş peşe kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında servis minibüsü sürücüsü ağır yaralanırken, minibüste bulunan 5 öğrenci de çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis minibüsünün sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza sonrası yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bölgeye gelen güvenlik güçleri yaptıkları incelemenin ardından yol trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Hani, Diyarbakır, Güncel
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