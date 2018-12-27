Diyarbakır Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döverken Görüntülendi, Gözaltına Alındı
1 saat önce
Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındıDiyarbakır'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü.
Hasta bebeğini ağladığı için döverken görüntülendi, gözaltına alındı Diyarbakır
'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü. Hastane odasındaki şiddeti, bir başka bebeğin annesi cep telefonuyla kaydetti. Emine T., gözaltına alındı.
Olay, dün merkez Yenişehir
ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık
günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Ancak iddiaya göre Emine T. dün hastane odasında bebeği ağladığı gerekçesiyle dakikalarca dövdü. Aynı odada bulunan bir başka hasta bebeğin annesi tarafından uyarılan Emine T., oğlunu dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine adı açıklanmayan kadın, Emine T.'nin bebeğini dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından da görüntüleri hastane polisine verdi. Hemen başlatılan soruşturma kapsamında Emine T. gözaltına alındı. Emine T. polis merkezine götürülürken, hastanede tedavisi süren bebeğe bir yakınının refakat ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14 Kaynak: DHA
Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı
8 Aylık Hamile Olduğunu Sanan Kadının Karnından Dev Miyom Çıktı
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
47 Yaşındaki Kadın, Kendisini Taciz Eden Komşusunun Cinsel Organını Kesti