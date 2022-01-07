Diyarbakır Havalimanı bir yılda 1 milyon 360 bin 174 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

Diyarbakır Havalimanından geçen yıl 1 milyon 360 bin 174 yolcu yararlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Havalimanı'nın son 1 yıla ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanında aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 112 bin 576, dış hat yolcu trafiği 2 bin 617 oldu. Böylece aralıkta toplam 115 bin 193 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında, Diyarbakır Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 747, dış hatlarda 30 olmak üzere toplamda 777'ye ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 879 ton oldu.

Diyarbakır Havalimanında son 1 yılda ise yolcu 1 milyon 360 bin 174, uçak 9 bin 69, yük trafiği ise 12 bin 725 ton olarak gerçekleşti.