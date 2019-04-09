Diyarbakır Havalimanı'nda Bakım Nedeniyle 2 Gün Uçak Seferi Yapılmayacak

DİYARBAKIR Havalimanı, ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle 16- 17 Nisan tarihlerinde uçuşa kapatıldı. Havalimanında 12 Nisan- 30 Mayıs tarihleri arasında ise günde 5 saat hizmet verilemeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Havalimanı
'nda 12 Nisan- 30 Mayıs tarihleri arasında saat 11.30 ile 16.30 arasında ana pistte bakım çalışması yapılacak. Diyarbakır Valiliği
, havalimanında yapılacak çalışmalar nedeniyle belirtilen tarihlerde her gün 5 saat süreyle hizmet verilemeyeceği, 16- 17 Nisan tarihlerinde ise uçak seferlerinin yapılamayacağını açıkladı.
Bu arada, söz konusu tarih ve saatler arasında seferleri bulunan havayolu şirketlerinin, sefer saatlerini güncelledikleri belirtildi. - Diyarbakır