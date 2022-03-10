Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında yolcu sayısı 114 bin 804 kişiye ulaştı - Son Dakika
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Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında yolcu sayısı 114 bin 804 kişiye ulaştı

10.03.2022 14:18
Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında yolcu sayısı 114 bin 804 kişiye ulaştı

Diyarbakır Havalimanı şubat ayında 114 bin 807 kişiye hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı şubat ayında 114 bin 807 kişiye hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Havalimanı'nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanında şubat ayında iç hat yolcu trafiği 111 bin 831, dış hat yolcu trafiği de 2 bin 976 oldu.

Şubat ayında toplam 114 bin 807 yolcuya hizmet veren Diyarbakır Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 694, dış hatlarda 32 olmak üzere 726'ya ulaştı, yük kargo, posta ve bagaj trafiği ise 967 ton oldu.

Ocak ve şubat dönemlerinde ise yolcu trafiği 225 bin 938, uçak trafiği 1469, yük trafiği ise 1911 ton olarak gerçekleşti.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Diyarbakır Havalimanı, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında yolcu sayısı 114 bin 804 kişiye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında yolcu sayısı 114 bin 804 kişiye ulaştı - Son Dakika
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