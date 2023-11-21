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Diyarbakır'da havalimanında umre dönüşü ortalık karıştı - Son Dakika

Diyarbakır'da havalimanında umre dönüşü ortalık karıştı

Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile son bulan arbede cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

21.11.2023 - 12:32,  Güncelleme: 13:19
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Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı Dış Hatlar'da meydana geldi. Umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında arbede çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Çıkan kavgada 1 personel hafif yaralandı. Polisin müdahalesi ile son bulan arbede, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kavga anından kareler;

Umre dönüşü havalimanında ortalık karıştı! Kavga anı anbean kamerada
Umre dönüşü havalimanında ortalık karıştı! Kavga anı anbean kamerada
Umre dönüşü havalimanında ortalık karıştı! Kavga anı anbean kamerada
Umre dönüşü havalimanında ortalık karıştı! Kavga anı anbean kamerada
Kaynak: DHA

Diyarbakır Havalimanı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da havalimanında umre dönüşü ortalık karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da havalimanında umre dönüşü ortalık karıştı - Son Dakika
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