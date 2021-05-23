Diyarbakır Havalimanı'nın 1 ay boyunca uçuşa kapatılacağı öğrenildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Diyarbakır Havalimanı'nın 24 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında ana pistte yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine kapatılacağını bildirdi.

ACİL BAKIM VE ONARIM İHTİYACI DUYULDU

Diyarbakır Havalimanı ana pistinin 100 metre ile 1600 metre arasında kalan pist merkez hattı bölümlerinde yer yer 15 metre genişliğe varan bozulmalardan dolayı acil onarım ihtiyacı duyulduğu aktaran Bakanlık, ana pistin 24 Mayıs tarihi itibariyle 1 ay süreliğine bakıma alınacağını belirterek; havalimanı uçuş trafiğinin belirtilen süreyle kapatılacağını bildirdi.

UÇUŞLAR İKİ İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Pistin onarımda olduğu süre zarfında Diyarbakır Havalimanı uçuşlarının Diyarbakır'a yaklaşık 100 kilometre mesafede olan Batman ve Mardin Havalimanlarından gerçekleştirileceğinin bilgisini aktaran Bakanlık, Mardin Havalimanı çalışma saatlerinin havayollarının ek seferlerine göre güncellendiğini bildirdi.

HER UÇAK İÇİN AYRI TAŞIMA YAPILACAK

Yolcu mağduriyetlerinin yaşanmaması ve ulaşımın kesintisiz sağlanması için, her uçak için ayrı taşıma yapılmasının planlandığını aktaran Bakanlık, uçağın tarifeli kalkış saatinden bir saat önce havalimanında olacak şekilde taşıma yapacak olan minibüs kooperatiflerinin, Mardin ve Batman'dan ulaşım hizmeti sağlanacağını bildirdi. - ANKARA