Diyarbakır Havalimanı ocak ayında 111 bin 131 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

Diyarbakır Havalimanı, geçen ay 111 bin 131 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayı istatistiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanı'ndan ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 108 bin 701, dış hat yolcu trafiği 2 bin 430 oldu.

Ocakta toplam 111 bin 131 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 715, dış hatlarda 28 olmak üzere toplam 734'e ulaştı.

Aynı ayda yük trafiği ise 944 ton olarak gerçekleşti.