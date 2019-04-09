Diyarbakır Havalimanı Pistinde Bakım Çalışması

Diyarbakır Havalimanı ana pistinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 16 ve 17 Nisan'da uçak seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Diyarbakır Havalimanı ana pistinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 16 ve 17 Nisan'da uçak seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğünce Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistte yapılacak bakım çalışması nedeniyle 12 Nisan-30 Mayıs'ta 11.30-16.30 saatlerinde hizmet verilemeyeceği belirtildi.



Havayolu şirketlerinin bu tarihteki sefer saatlerini güncellediği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca 16 ve 17 Nisan'da ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle pist kapalı olacak. Bu tarihlerde uçak seferleri yapılamayacak. Vatandaşlarımızın herhangi mağduriyet yaşamamaları bakımından tedbir almaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür

Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var