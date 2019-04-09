Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Havalimanı Pistinde Bakım Çalışması

Diyarbakır Havalimanı Pistinde Bakım Çalışması

2 saat önce

Diyarbakır Havalimanı ana pistinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 16 ve 17 Nisan'da uçak seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Diyarbakır Havalimanı Pistinde Bakım Çalışması, System.String[]
Diyarbakır Havalimanı ana pistinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 16 ve 17 Nisan'da uçak seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğünce Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistte yapılacak bakım çalışması nedeniyle 12 Nisan-30 Mayıs'ta 11.30-16.30 saatlerinde hizmet verilemeyeceği belirtildi.

Havayolu şirketlerinin bu tarihteki sefer saatlerini güncellediği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca 16 ve 17 Nisan'da ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle pist kapalı olacak. Bu tarihlerde uçak seferleri yapılamayacak. Vatandaşlarımızın herhangi mağduriyet yaşamamaları bakımından tedbir almaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:17 Kaynak: AA
Diyarbakır Havalimanı, Güncel
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