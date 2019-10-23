Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp, 3 gün boyunca meclis'teki çalışmalara katılmayacak
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp, 3 gün boyunca meclis'teki çalışmalara katılmayacak

Diyarbakır hdp, 3 gün boyunca meclis'teki çalışmalara katılmayacak

25 dakika önce

HDP, 3 gün boyunca Meclis'teki çalışmalara katılmayacakHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılmasına tepki göstermek amacıyla 3 gün boyunca TBMM'deki çalışmalara katılmayacaklarını söyledi.

HDP, 3 gün boyunca Meclis'teki çalışmalara katılmayacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılmasına tepki göstermek amacıyla 3 gün boyunca TBMM'deki çalışmalara katılmayacaklarını söyledi.

HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının terör soruşturma kapsamında görevlerinden alınmasına tepki göstermek amacıyla HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP'li milletvekilleri Diyarbakır'da Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde oturma eylemi düzenledi. HDP'liler, 3 gün boyunca TBMM'deki çalışmalara da katılamama kararı aldı.

Oturma eyleminde açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirilmelerin kabul edilemez olduğu ifade ederek, Parlamentoya bir uyarı yaptık, bir protesto mesajı verdik. Çünkü bu ülkenin kentlerine kayyum atanırken parlamentonun bu konuya kayıtsız kalması, duyarsız kalması kabul edilemez. Parlamento, TBMM her şeyden önce bu kayyum saldırısını kendisine yönelik kabul etmeli ve bu konuda mutlaka inisiyatif almalıydı. Geçmişte olduğu gibi bugün de kayyum rejimine karşı sessiz kalırsa, aslında kendi hukuku da ortadan kalkacaktır dedi.

Diyarbakır hdp, 3 gün boyunca meclis'teki çalışmalara katılmayacak

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tutuklanan HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan teröristleri yargıladığı iddiası
Trump bir skandala imza attı: Teröristbaşını ABD'ye davet etti Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı Norm Ender'den "Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı" iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 21:43:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp, 3 gün boyunca meclis'teki çalışmalara katılmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]