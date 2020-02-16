Diyarbakır hdp binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu-arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu-arşiv - Son Dakika

Diyarbakır hdp binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu-arşiv

7 saat önce

DİYARBAKIR HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu-ARŞİV.

DİYARBAKIR HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu-ARŞİV

Diyarbakır hdp binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu-arşiv

Halkların Demokratik Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
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