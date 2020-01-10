Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu - Son Dakika

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Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu
6 saat önce
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu - DİYARBAKIR
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