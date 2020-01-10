Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu - Son Dakika

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu

6 saat önce

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu, System.String[]

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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