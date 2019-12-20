Diyarbakır: HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Diyarbakır: HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Diyarbakır: HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

6 saat önce

Diyarbakır'da Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki meclis üyesi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Buluttekin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diyarbakır: HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı, System.String[]

Diyarbakır'da Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki meclis üyesi gözaltına alındı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Buluttekin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Halkların Demokratik Partisi, Filiz Buluttekin, Diyarbakır, Sur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:03 
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