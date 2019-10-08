Diyarbakır hdp önünde eylem yapan baba teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2
54 dakika önce
DİYARBAKIR HDP önünde eylem yapan baba Teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2(ERZURUM)
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR HDP önünde eylem yapan baba Teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2(ERZURUM)
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