Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önünde eylem yapan baba teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önünde eylem yapan baba teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2

Diyarbakır hdp önünde eylem yapan baba teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2

54 dakika önce

DİYARBAKIR HDP önünde eylem yapan baba Teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2(ERZURUM)

DİYARBAKIR HDP önünde eylem yapan baba Teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2(ERZURUM)

Diyarbakır hdp önünde eylem yapan baba teröristler oğlum için 20 bin lira istedi-2

Halkların Demokratik Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
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