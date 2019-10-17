Diyarbakır hdp önünde oturma eylemindeki baba oğlumu götürenler insan olamaz

HDP önünde oturma eylemindeki baba Oğlumu götürenler insan olamaz

DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı önünde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş,Oğlumu götürenler insan olamaz. Acıyı anlatmakla içinden atamazsın. Benim çocuğum siyaseti, dağı bilmez dedi.

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Oğlu Yusuf'un eve dönmemesi üzerine polis merkezine gittiğini anlatan Celil Begdaş, polisten bir sonuç alamayınca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geldiğini söyledi. Begdaş, Oğlum eve gelmediği için merak edip polise gittim. Bir şey öğrenemedim. Mahalledeki arkadaşları, Amedspor'un taraftar grubu olan 'direniş grubu'na katıldığını öğrendim. Daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geldim, oğlumu sordum. Oradaki gençler, Yusuf'un Hazar Gölü'ne pikniğe götürüldüğünü söyledi. O gece parti binasında kaldım. Oğlumu istediğimi söyledim, kimse bir şey demedi. Hepsi biliyor oğlumun nerede olduğunu. Kimin yüreği dayanıyorsa, kendi çocuğunu göndersin dedi.

'BENİM OĞLUM ELİNE SİLAH ALAMAZ'

Oğlu Yusuf'un terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra çok zor günler geçirdiğini söyleyen Begdaş, 5 aydır neler çektiğimi bir ben, bir de Allah bilir. Ben oğlumu onlar alıp götürsünler diye mi yetiştirdim Bu huzursuzluğu bana yaşattılar, Allah da onların başına getirsin. Zenginin çocuğunu götürmüyorlar. Benim oğlum eline silah alamaz. Oğlum hasta, eline silah ve roket alamaz. Eğer vicdanları varsa benim oğlumu verirler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Zaten ölmüşüm. Yaptıkları tehditler hiç umurumda değil. Öleceğimi bilsem de oğlumun peşini bırakmayacağım. Benim yuvam dağıldı, onların da yuvası dağılır inşallah. Oğlumu götürenler insan olamaz. Benim kadar kimse Kürt olamaz. Kimse bize Kürtlükten söz etmesin. Dayanacak gücüm kalmadı. Acıyı anlatmakla içinden atamazsın. Benim çocuğum siyaseti, dağı bilmez. Bugüne kadar HDP'li hiçbir milletvekili gelip, bizimle görüşmedi. Çocuğuma kavuşma umudumu, dünyadan umudumu kestim. Yaşayıp, yaşamadığımı bilmiyorum. Evimde huzurum kalmadı. Gelin, evimin haline bakın, hiçbir huzurum kalmadı. Evde kimse kimseyle konuşmuyor. Kimsenin bunları bize yaşatmaya hakkı yok diye konuştu.