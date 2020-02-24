Diyarbakır hdp önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu-1 - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu-1

7 saat önce

DİYARBAKIR HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu-1.

DİYARBAKIR HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu-1

Diyarbakır hdp önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu-1

Halkların Demokratik Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:05 Kaynak: DHA
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