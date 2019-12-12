Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2)AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYORDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor.

HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2)

AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay ile Güvenlik Korucuları, Gönüllü Güvenlik Korucuları, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Müserdin Olcum, ailelere destek ziyaretinde bulundu, beraberinde getirdikleri karanfilleri annelere dağıttı.

Ziyaretçiler adına konuşan Mahir Olcay, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, şöyle konuştu

Buraya ikinci gelişim. Bu aileleri ziyaret etmek için gerekirse iki kere değil, yüz kere daha geleceğiz, yanlarında olacağız. Dilerim Allah'tan bunlar Türkiye'nin sesi olur ve bu durumlar artık son bulur, analar çocuklarını aramazlar. Eğer bunlarda utanma olursa, şeref hasiyet olursa, hani diyorlar ya biz insan hakları savunuyoruz. Bunları görecekler. Derler ki biz Kürt haklı için bir şeyler yapıyoruz. Ne yaptılar bugüne kadar. Bu mağdurluktan başka ne yaptılar. Bunlar ana, onların da mutlaka anaları var. Eğer bunu görüyorsa, bu anaların yüzünü görüyorlarsa, ya insanlıktan nasibini alırlar ve birazcık insan duygusu varsa bu çocuklar her neredeyse analarının yanına göndersinler.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı
Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde

Son Dakika Haberleri
23:48 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da - Son Dakika
23:46 Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
23:46 Çavuşoğlu: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihi siyasi amaçlar için... - Son Dakika
23:46 Şili'de kaybolan askeri uçağın parçaları bulundu - Son Dakika
23:41 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]