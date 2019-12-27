Diyarbakır hdp önündeki eylemde 116'ncı gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 116'ncı gün - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 116'ncı gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 116'ncı günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 116'ncı günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 116'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 116'ncı günde de sürdürdü. Diyarbakırlı Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'ye (19) kavuşması, evlat nöbeti tutan ailelerin umudunu artırdı. Oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, Evlatlarımıza kavuşmamız konusunda umutlarımız arttı dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin dün 5 yıl sonra kızları Mekiye Kaya'ya kavuşmasıyla evlat nöbeti tutan anne ve babaların da çocuklarına kavuşma umudu arttı. Kaya çifti, diğer ailelere destek için oturma eylemini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 116'ncı günde eyleme devam etti.

İstanbul Arnavutköy'de, 2014 yılında, 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek, evden çıktıktan sonra dönmeyen oğlu Tuncay için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, tüm ailelerin çocuklarına kavuşmasını istediğini söyledi. Bingöl, şöyle konuştu

116 gündür burada bekliyoruz. Dün bir çocuğumuz yine ailesine kavuştu. Umutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah sırayla kavuşacağız. Allah büyüktür. Bundan sonra aileler de artmaya devam edecek. Bizlere katılmaya devam edecek, bunu da biliyoruz. Çünkü bu çocuklar geldikçe aileler de gelmeye devam edecek. Çocuklarını isteyecekler. PKK diye bir şey kalmayacak. 5 senedir ne çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Sevinç nedir, unuttuk. Ben evimde huzurlu değilim. Bizim çocuklarımızı getirsinler, biz bunu istiyoruz.HDP önündeki eylemde 116'ncı gün

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 116'ncı gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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