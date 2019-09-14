Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 31 oldu
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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 31 oldu

1 saat önce

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 31 oldu (2)HDP ÖNÜNDE GERGİNLİKDiyarbakır'da 10 aydır kayıp olan tek oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül'den beri HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer ile HDP il binasına giren bir kadın arasında gerginlik yaşandı.

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 31 oldu (2)

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK

Diyarbakır'da 10 aydır kayıp olan tek oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül'den beri HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer ile HDP il binasına giren bir kadın arasında gerginlik yaşandı. Ayşegül Biçer, il binasına giren kadının kendisine Kürtçe sözlü saldırıda bulunduğunu iddia ederek, Allah belanızı versin' gibi bir şey dedi. Tam çözemedim. İçeri girerek söyledi. Net söylemiyor. Başındaki tülbentten utanmıyor musun Evlatların yok mu senin dedi. Fenalık geçiren Biçer'e sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 31 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:09 Kaynak: DHA
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