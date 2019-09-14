Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 31 oldu

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 31 oldu (2)

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK

Diyarbakır'da 10 aydır kayıp olan tek oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül'den beri HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer ile HDP il binasına giren bir kadın arasında gerginlik yaşandı. Ayşegül Biçer, il binasına giren kadının kendisine Kürtçe sözlü saldırıda bulunduğunu iddia ederek, Allah belanızı versin' gibi bir şey dedi. Tam çözemedim. İçeri girerek söyledi. Net söylemiyor. Başındaki tülbentten utanmıyor musun Evlatların yok mu senin dedi. Fenalık geçiren Biçer'e sağlık görevlilerince müdahale edildi.