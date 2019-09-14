Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu
1 saat önce
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (3) (AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:13 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (3) (AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU)
Gülben Ergen'den HDP il binasının önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti İYİ Parti, HDP'li vekil için iktidara çağrıda bulundu: Dokunulmazlığını kaldırın "Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti