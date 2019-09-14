Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu
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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu

1 saat önce

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (3) (AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU)

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (3) (AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU)

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:13 Kaynak: DHA
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Gülben Ergen'den HDP il binasının önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti
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