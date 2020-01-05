Diyarbakır hdp önündeki eylemde 125'inci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 125'inci gün - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 125'inci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 125'inci günDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 125'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 125'inci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 125'inci günde de sürdürdü. Oğlu Vedat (28) için oturma eylemine devam eden Şeyhmus Kaya, evladını çok özlediğini belirterek, "Tam 10 bayramdır oğlumun yüzünü görmüyorum. Artık rüyalarıma bile girmiyor" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 125'inci günde eyleme devam etti.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Şeyhmuz Kaya, "Ne yılbaşımız yılbaşıdır ne bayramımız bayramdır. Burada 125 gündür oturuyoruz, kalkmayacağız. Ben çocuğumu istiyorum, özlüyorum. 10 bayramdır çocuğumu göremiyorum. Artık rüyama bile gelmiyor. Dayanma gücümüz kalmadı. Ailemin psikolojisi bozuldu. Bu çocuğun kız kardeşleri var. Her gün 'Baba kardeşimiz ne zaman gelecek?' diye soruyorlar" diye konuştu.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 125'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi
Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
19:50 TEM Otoyolunda araç alev alev yandı - Son Dakika
19:50 MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib'e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika
17:19 Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:07:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 125'inci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]