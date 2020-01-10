Diyarbakır hdp önündeki eylemde 130'uncu gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 130'uncu gün - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 130'uncu gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 130'uncu günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 130'uncu günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 130'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 130'uncu günde de sürdürdü. 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, oğluna teslim olması çağrısında bulunurken, "HDP milletvekillerinde de biraz vicdan varsa, onlar da gelsin çocuklarımızı PKK'dan istesinler. Biz 130 gündür bunların kapısında duruyoruz, neden gelip PKK'dan çocuklarımızı istemiyorlar?" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Hacire Akar'ın ardından eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Çocuklarına kavuşan Hatice Ceylan ile Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürdü. HDP önündeki 66 ailenin oturma eylemi, 130'uncu günde de devam etti.

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. HDP milletvekillerini de dertlerini dinlemeye gelmediği yönünde eleştiren Aydın, "Gördüğünüz gibi bugün 130 gündür buradayız ve oturma eylemini devam ettiriyoruz. HDP milletvekillerinde de biraz vicdan varsa, onlar da gelsin çocuklarımızı PKK'dan istesinler. Biz 130 gündür bunların kapısında duruyoruz, neden gelip bize bir açıklama yapmıyorlar? Neden gelip PKK'dan çocuklarımızı istemiyorlar? Sizin çocuklarınız bir saat kaybolduğu zaman dünyayı ayağı kaldırıyorsunuz. Biz 4 yıldır çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Biz de Kürt'üz, Kürtlüğümüzü inkar etmemişiz. Yani siz gerçekten Kürdü temsil ediyorsanız, ben de bir Kürt olarak size sesleniyorum. Gelin buraya yeter artık. Bakın oğlumun annesi şu an evde perişan bir vaziyettedir. İlaçla tedavi görüyor, ilaçla ayağı kalkıyor. Yani gelin artık. Ben eve her gittiğimde annesi benden oğlunu istiyor. Oğlumdan bir haber var mı, oğlumdan bir gelişme var mı diye soruyor. Burada 130 gündür kapınızdayım, siz bizi görüyorsunuz ama görmezden geliyorsunuz. Gizli kapılardan gelip gidiyorsunuz ayıptır. Gerçekten Kürt'ü temsil ediyorsanız gelin yanımıza" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 130'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü
Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:02 Uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
18:02 İnegöl Belediyesi 150. Yaşını Kutluyor - Son Dakika
18:02 İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
18:02 Öldürülen küçük Sedanur'un ailesi davanın 2 sanığına verilen cezadan memnun - Son Dakika
18:02 Büyükşehir'den STK'lara mama desteği - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:07:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 130'uncu gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]