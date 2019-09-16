Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu ailelerden battaniye tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu ailelerden battaniye tepkisi

32 dakika önce

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3) AİLELERDEN BATTANİYE TEPKİSİ.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3) AİLELERDEN BATTANİYE TEPKİSİ

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu ailelerden battaniye tepkisi

Halkların Demokratik Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı
HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu ailelerden battaniye tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]