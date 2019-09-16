Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu ailelerden battaniye tepkisi
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3) AİLELERDEN BATTANİYE TEPKİSİ.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:07 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3) AİLELERDEN BATTANİYE TEPKİSİ
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