Diyarbakır hdp önündeki eylemde 149'uncu gün; aile sayısı 76 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 149'uncu gün; aile sayısı 76 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 149'uncu günde oğlu Caner Erol (19) için Siirt'ten gelen Aysel Erol ile birlikte 76'ya yükseldi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.

SAYI 76'YA YÜKSELDİ

Oturma eyleminin 149'uncu gününde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 76'ya yükseldi. Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan Aysel Erol, geçen yıl Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir markette çalışmaya gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğlu Caner Erol'un bulunması için bugün oturma eylemine katıldı. Oğluna kavuşmak için eyleme katılmaya karar verdiğini söyleyen Erol, "Caner, daha önce amcasının yanına Çorlu'ya çalışmaya gidiyordu. Orada markette çalışıyordu. Geçen yıl yine çalışmak için gitti. Daha sonra ondan haber alamadık. Biz de buraya oğlumuzu bulmaya geldik" dedi.