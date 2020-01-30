Diyarbakır hdp önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 2014'te Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okurken, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Deniz (30) için...

HDP önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 2014'te Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okurken, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Deniz (30) için Hakkari'den gelen Sabri Çelik ile birlikte 150'nci günde 77'ye yükseldi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek için oturma eylemlerine devam ediyor.

AİLE SAYISI 77'YE YÜKSELDİ

Oturma eyleminin 150'nci gününde, evlat nöbetindeki aile sayısı, 77'ye çıktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okurken, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Deniz için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Sabri Çelik, oturma eylemine katıldı. Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Çelik, "HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum onlara hiçbir zaman katılmıyordu. Nasıl kandırmışlarsa bilmiyorum. 6 senedir kayıp. Ne mektup gönderiyor ne de telefonla arıyor. Hiç haberimiz yok. Buradan gitmeyeceğiz. 10 yıl da olsa burada kalacağız. Oğlumdan haber almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Oğluma çağrım; gelsinler, devlete teslim olsunlar. Eşimle birlikte geldik, burada bekleyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Nurettin FİDANCAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar
Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir Taksici aracını denize sürüp intihar etti Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:15:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]