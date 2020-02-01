Diyarbakır hdp önündeki eylemde 152'nci gün - Son Dakika
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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 152'nci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 152'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 78 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 152'nci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 152'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 78 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 152'nci günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 78 aile, oturma eylemini 152'nci günde de sürdürdü.

KAÇIRILAN POLİS OĞLUNU İSTİYOR

2015 yılında, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru oğlu Vedat Kaya (28) için eşi Emine Kaya ile birlikte oturma eylemini sürdüren Şeyhmus Kaya, oğluna kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Kaya, "152 gündür eşimle beraber buradayız. Ancak ses seda yok. Çocuğumuzun sağ olup olmadığını da bilmiyoruz. Eşim hasta. Ben de öyleyim. Çocuğumu istiyorum. Beş senedir çocuğumun sağ olup olmadığını bile bilmiyorum. Bunların kökü bitmeden ben buradan gitmiyorum. O kadar zıvanadan çıkmışlar ki, polis ve askerleri nasıl kaçırırsın? 10 yaşındaki çocuğu bile alıyorsun. 'Siyasi partiyiz' diyorlar. Sizin ne alakanız var siyasi partiyle. Bu devleti bölmek istiyorlar. Bunların derdi ayrı, Trump'a, İsrail'e, Netanyahu'ya çalışıyorlar. Bunların kökünü kurutmadan buradan gitmiyoruz. Bunlar gelip 'lanet olsun PKK' diyecek, o zaman iş bitecek" dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 152'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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