Diyarbakır hdp önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 154'üncü günde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği üniversite öğrencisi kızları...

HDP önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 154'üncü günde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği üniversite öğrencisi kızları Hatice (31) için Malatya'dan gelen Nurten-Yusuf Şeker çiftiyle 80 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.

'GELSİN DEVLETE SIĞINSIN"

Malatya'dan Diyarbakır'a HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Nurten-Yusuf Şeker çifti, kızları Hatice'nin 10 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Orman Mühendisliği öğrencisiyken kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine başladı. Nurten Şeker, kızının kaybolduktan sonra polise başvurduklarında, terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını öğrendiklerini söyledi. Şeker, kızının teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bizi görür diye buraya geldik. Teslim olmasını istiyoruz. Ailesinin yanına gelsin. Biz kızımızın arkasındayız. Gelsin devlete sığınsın" dedi.

Baba Yusuf Şeker ise, "Kızımızın dağdan inip gelmesini istiyorum. Yanındayım, arkasındayım. Devletimiz de bizimle beraber olduğu için kızımın yanındayım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesör Abdurrahman Şenyiğit: Koronavirüsten ziyade domuz gribini konuşmamız lazım
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:44:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]