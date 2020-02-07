Diyarbakır hdp önündeki eylemde 158'inci gün; aile sayısı 83 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 158'inci gün; aile sayısı 83 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı,

158'inci günde, kızı Aysel Turan (22) için oturma eylemine katılan Hamri Turan ile 83 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan ve Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya ve Necla-Metin Açan çiftleri diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. Aileler, oturma eylemini 158'inci günde de sürdürdü.

'KIZIMIN TESLİM OLMASINI İSTİYORUM'

Hamdi Turan da Hakkari'den gelerek bugün oturma eylemine katıldı. 2015 yılında kaçırılan kızı Aysel Turan için oturma eylemine başlayan Hamri Turan, "Kızımın geri dönmesini istiyorum. Kızımın gelip, devlete teslim olmasını istiyorum. HDP'den kızımı istiyorum. Tek isteğim kızımın geri gelmesi" dedi.

ŞEHİTLER İÇİN TÜRK BAYRAKLI VE KEFENLİ EYLEM

Öte yandan oturma eylemi yapan aileler, Suriye'nin İdlib kentinde ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde şehit olanlar için Türk bayrağı ve kefenle 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında kaybolan oğlu Erkan Akkuş (19) için oturma eylemi yapan Fahrettin Akkuş, "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sonuna kadar onların arkasındayız. Biz bu kefeni hazırlamışız. HDP binasının önündeyiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan para istemiyoruz. Bu çocuklar gelene kadar, bu kefeni atmıyoruz. Biz bunlardan sadaka da istemiyoruz. Yeter artık" diye konuştu.