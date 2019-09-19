Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu
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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu

1 saat önce

HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (2)KIZI İÇİN KONYA'DAN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTIKonya'da yaşayan Yıldız Ballı, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2014'te İstanbul Esenyurt'taki tekstil fabrikasında çalışırken, kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği...

HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (2)

KIZI İÇİN KONYA'DAN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI

Konya'da yaşayan Yıldız Ballı, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2014'te İstanbul Esenyurt'taki tekstil fabrikasında çalışırken, kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için oturma eylemine katıldı. Yıldız Ballı ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 43'e çıktı.

Yıldız Ballı, 16 yaşındayken kaçırıldığı günden beri kızından haber alamadığını söyledi. PKK'ya yakın internet sitesinde, 10 gün önce, kızının öldüğü haberini okuduğunu anlatan Ballı, inanmadığını kaydetti. Konya'da boş mezar kazdığını, her gün gidip başında ağladığını dile getiren Yıldız Ballı, Eğer kızım öldüyse cesedi nerede Cesedini getirsinler bana o zaman. Benim kızım yaşıyor, ölmedi. Ben kızımızın öldüğüne inanmıyorum dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Konya, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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