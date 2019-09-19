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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu

56 dakika önce

HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (3)TOBB'DAN AİLELERE ZİYARETTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulları'nın başkanlarından oluşan 25 sanayici ve girişimci kadın, 81 ili temsilen, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere...

HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (3)

TOBB'DAN AİLELERE ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulları'nın başkanlarından oluşan 25 sanayici ve girişimci kadın, 81 ili temsilen, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Annelerin arasına girip, oturan kadın girişimciler, sohbet edip, acılarını paylaştı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulları adına açıkla yapan Cevahir Asuman Yazmacı, oturma eylemi yapan ailelere desteklerini iletmek için geldiklerini belirterek, Buradaki kadınlarımıza, onların yanında olduğumuzu hissettirmek, yüreğimizin onların yüreği olduğunu hissettirmek için geldik. Bir an önce ailelerin evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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