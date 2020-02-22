Diyarbakır hdp önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı - Son Dakika

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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı
6 saat önce
HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2)HABERİ GEÇİLECEK.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2)
HABERİ GEÇİLECEK
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