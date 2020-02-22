Diyarbakır hdp önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2)HABERİ GEÇİLECEK.

HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2)

HABERİ GEÇİLECEK

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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