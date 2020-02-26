Diyarbakır hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 100 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 100 oldu - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 100 oldu

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 100 oldu (3)AİLE SAYI 100 OLDUDiyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 1992 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçırılan kardeşi Tuncay Oğuz (46) için Niğde'den gelen ablası Raife Taşdelen ile 100 oldu.

HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 100 oldu (3)

AİLE SAYI 100 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 1992 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçırılan kardeşi Tuncay Oğuz (46) için Niğde'den gelen ablası Raife Taşdelen ile 100 oldu.

19 yaşındayken Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kardeşi Tuncay Oğuz için Niğde'den geldiğini söyleyen abla Raife Taşdelen, 27 yıldır kardeşinden bir haber alamadığını belirtti. Kardeşinin teslim olması için HDP önündeki eyleme katıldığını anlatan abla Taşdelen, "Nusaybin'e bağlı Tandır Köyü'nde kayboldu. Dedem orada oturuyordu. Onu görmeye gitti. Oradan kaçırıldı. Askerliğe gitmek için hazırlık yapıyordu. Kaybolduktan sonra babam soruşturdu, dağa götürüldüğünü öğrendi. Buraya çağrıda bulunmaya geldim. Gelsin yüce devletimize sığınsın, teslim olsun. Kavuşalım birbirimize. Ellerimiz birleşsin istiyorum. Zararın neresinden dönerse kardır. Babamı trafik kazasında kaybettik. Kardeşimi de kanserden kaybettik. Annem hasta olduğu için gelemedi. Annem benim buraya gelmemi istedi" dedi.

AİLELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Evlat nöbeti tutan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü unutmadı. Aileler, Erdoğan'ın doğum gününü üzerinde fotoğrafı olan pastayla kutladı.

2015 yılında, Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru olan oğlu Vedat Kaya (28) için eşi Emine Kaya ile birlikte oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, aileler adına yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın 66'ncı doğum gününü buradan bütün aileler olarak kutluyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyoruz. Destekliyoruz. 2023 yılında Allah seni bir daha Cumhurbaşkanı yapsın" diye konuştu.

Pasta daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 100 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Taşdelen, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
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