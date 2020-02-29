Diyarbakır hdp önündeki eylemde 180'inci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 180'inci gün - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 180'inci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 180'inci gün (2)AİLE SAYISI 107'YE YÜKSELDİDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı, 180'inci günde, 3 ailenin daha katılmasıyla 107'ye yükseldi.

HDP önündeki eylemde 180'inci gün (2)

AİLE SAYISI 107'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı, 180'inci günde, 3 ailenin daha katılmasıyla 107'ye yükseldi.

'5 YILDIR KOKUSUNA, SESİNE HASRETİM'

5 yıl önce kaçırılan oğlu Engin Küçükdal (20) için Adana'dan gelen Kamile Küçükdal, oğluna kavuşmak umuduyla HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldığını söyledi. 5 yıldır Engin'in kokusuna hasret kaldığını söyleyen Küçükdal, "8'inci sınıfa kadar okudu. Tarlaya çalışmaya gidiyorduk. Kaybolduktan sonra mahalledeki gençlerde terör örgütünün onu kaçırdığını öğrendim. Buraya oğlum için geldim. 5 yıldır sesine, kokusuna hasretim. Beni görüyorsa gelsin. Onu bekliyorum. Eve giriyorum, ev bana zindan gibi. Başımı yastığa koyamıyorum" dedi.

'OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okuduğu sırada 5 yıl önce kaçırılan oğlu Yavuz (28) için Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden gelen Sevgi Çahmar da oturma eylemine katıldı. Oğlu Yavuz'a teslim olması için çağrıda bulunan Sevgi Çahmar, "Gel devlete teslim ol. Oğlumu istiyorum. Oğlum için buraya geldim. Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Kim götürmüşse ondan istiyorum" diye konuştu.

'NİŞANLIN SENİ BEKLİYOR'

9 ay önce Kocaeli'de bir inşaatta çalışken ortadan kaybolan oğlu İdris (23) için Ağrı'dan gelen Altun Bozkurt ise "İdris, rica ediyorum gel. Baban hasta, ben hastayım. Nişanlın bekliyor. Kurban olayım gel" dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 180'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakırlı kasap, kestiği koyunun karnından çıkan kuzuyu elleriyle besliyor
Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım? Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:55:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 180'inci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]