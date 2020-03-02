Diyarbakır hdp önündeki eylemde 182'nci gün - Son Dakika
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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 182'nci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 182'nci gün (2)İDLİB'E GİTMEK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİ'NE BAŞVURDULARDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerdeki erkekler, askerlik şubesine başvurdu.

HDP önündeki eylemde 182'nci gün (2)

İDLİB'E GİTMEK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİ'NE BAŞVURDULAR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerdeki erkekler, askerlik şubesine başvurdu. Evlatları ve kardeşleri kayıp olanlar, İdlib'e gitmek üzere silah altına alınmak için dilekçe doldurdu. Oğlu Özkan Aydın için eylemde olan Süleyman Aydın, "Biz acılı babalar olarak askerlik şubesine giderek, askerliğe tekrar alınmak istediğimizi beyan ettik. Biz her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin yanındayız. Suriye'deki operasyonlar hepimiz için ülkemizin bekası için yapılıyor. Şehitler verdik, kahrolduk. Biz de evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Biz de idlib'de Mehmetçiğimizin yanında olmak istiyoruz. Biz vatan için her zaman göreve hazırız" dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 182'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
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