Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)AİLE SAYISI 111 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 183'üncü günde, 5 yıl önce Çınar ilçesinde kaçırılan kardeşi Hamdullah (19) için HDP binası önünee gelen Mehmet Dicle ile 111 oldu.

HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 111 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 183'üncü günde, 5 yıl önce Çınar ilçesinde kaçırılan kardeşi Hamdullah (19) için HDP binası önünee gelen Mehmet Dicle ile 111 oldu. HDP binası önünde oturma eylemine başlayan Dicle, "Kardeşim dönercide çalışırken kandırılıp, dağa götürüldü. 5 senedir haber alamıyoruz. Kardeşim beni görüp, duyuyorsa kaçıp, gelsin. 14 yaşındaki çocuktan ne beklersin? Dağda olduğuna dair fotoğrafı geldi bize. Kardeşimi alana kadar buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:36 Kaynak: DHA
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