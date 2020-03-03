Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu - Son Dakika

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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu
6 saat önce
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu
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