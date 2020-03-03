Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu - Son Dakika

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu

6 saat önce

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 183'üncü gün; aile sayısı 110 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
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