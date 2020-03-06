Diyarbakır hdp önündeki eylemde 186'ncı gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 186'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 119 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 186'ıncı günde de sürdürdü. 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın (22) için Kocaeli'den gelen Fadime Aksu, "Ailen seni unutmadı. 5 yıldır sesini hiç duymadım. Ölü müsün, diri misin? Bilmiyorum. Gel devletimize sığın" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'5 YILDIR HER YERE GİTTİM'

2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın için Kocaeli'den gelen Fadime Aksu, oğlunu bulmak için gitmediği yer kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne olduğunu bilmiyorum. Allah rızası için. Ben Diyarbakır'a geldim. Ailen seni unutmadı. 5 yıldır sesini hiç duymadım. Ölü müsün, diri misin? Bilmiyorum. Gel devletimize sığın. Askerlerimize sığın, polisimize sığın. Ne olursun Allah rızası için gel. Ben daha dayanamıyorum. Ne olursun dön gel. Kardeşlerin evde perişan. Hep seni bekliyoruz. Ben seni hiç bırakmadım. 5 yıldır her yere gittim. Kapılarda yattım. Onlara güvenme. Onlar kötü örnek oluyor."