DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 oldu - Son Dakika
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 oldu

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı 199'uncu günde, 2015'te kaçırılan oğlu Muhammet Furkan (20) için kucağında 2 yaşındaki kızı Hacer ile birlikte Muş'tan gelen Muazzez...

HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı 199'uncu günde, 2015'te kaçırılan oğlu Muhammet Furkan (20) için kucağında 2 yaşındaki kızı Hacer ile birlikte Muş'tan gelen Muazzez Yıldız'la birlikte 133 oldu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

2015 yılında lise 2'nci sınıfta okuduğu sırada kaçırılan oğlu Muhammet Furkan için Muş'un Bulanık ilçesinden 2 yaşındaki kızı Hacer ile birlikte gelen Muazzez Yıldız, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. 6 çocuğunun olduğunu anlatan Muazzez Yıldız, Muhammet Furkan'ın evin tek erkek çocuğu olduğunu söyledi. Oğlu Muhammet Furkan'a teslim ol çağrısında bulunan Yıldız, şunları söyledi:

"Oğlum 2015 yılında 2 Haziran Salı günü sabah erkenden okula gitti. Lise 2'nci sınıfa gidiyordu. Akşam öğrendik kaybolduğunu. O zamandan beri hiçbir haber alamıyoruz. Oğlum eğer beni görüyorsan dön gel. Biz seni çok merak ediyoruz. Gece gündüz senin yolunu gözlüyoruz. Kız kardeşlerinin psikolojileri bozuldu. Kız kardeşin okulu terk etti, kardeşim yok diye. Biz hepimiz senin dönmeni bekliyoruz. Sen çok ümit vermiştin bize. 'Anne ben evleneceğim, yuva kuracağım, ben kız kardeşlerime sahip çıkacağım' demiştin. Onlar senden sonra sanki sahipsiz gibi. Ben çalışacak bir insan değilim, bilim insanı olacağım diyordun. Bize de yazık sana da. Bu 5 yıl sanki bize 50 yıl oldu. Bizim ömrümüzden ömür gitti. Gece gündüz seni bekliyoruz oğlum, isteğimiz o, senin gelişin ve senin olman. İnşallah gelirsin."

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Muhammet Furkan, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:28 Kaynak: DHA

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