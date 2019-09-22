Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 20'nci gün
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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 20'nci gün

1 saat önce

HDP önündeki eylemde 20'nci gün (2)KAYIP ASKERİN ANNE VE BABASI DA EYLEME KATILDIBingöl'den usta birliğine giderken Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan Emrah Avunan'ın 13 Eylül'den beri oturma eylemi yapan amcası Muhittin Avunan'ın ardından, bugün de kente...

HDP önündeki eylemde 20'nci gün (2)

KAYIP ASKERİN ANNE VE BABASI DA EYLEME KATILDI

Bingöl'den usta birliğine giderken Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan Emrah Avunan'ın 13 Eylül'den beri oturma eylemi yapan amcası Muhittin Avunan'ın ardından, bugün de kente gelen annesi Leyla ve babası Bilal Avunan ile akrabaları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katıldı. 'Kahrolsun PKK' sloganıyla tepki gösteren Leyla Avunan, Cizre'de HDP binasında, oğullarını terör örgütü PKK'nın kaçırdığını söylediklerini belirterek şöyle konuştu

Biz Cizre'deki HDP binasına gittik, kocam gitti, eniştem gitti. Dediler; 'Yolladık PKK'ya.' Bırakmadılar ben gideyim, ben oraya gitseydim, onların kökünü getirirdim. Bu benim bir tane oğlumdur, 4 tane kızım var. Ben hasret yaşadım. Bir yaşında olan kızımın ismini Hasret koydum, duyun analar ne yapıyor, annelerin içi yanıyor, anneler böyle söylüyor. Bir Allah'ın kulu çıksın, desin, 'Oğlun oradadır.' Ben ona da razıyım, bu reva mı

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 20'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Cizre, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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