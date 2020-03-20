DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 200'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 200'üncü gün - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 200'üncü gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 200'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 133 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 200'üncü günde de sürdürüyor.

HDP önündeki eylemde 200'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 133 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 200'üncü günde de sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün dezenfekte edilen çadırdaki 55 yaş ve üstü aileler evlerine gönderilirken diğer aileler nöbete devam ediyor.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'PKK DA HDP DE AYNI HASTALIKTIR'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "200 gündür burada bekliyorum. HDP de herhangi bir açıklama yapmadı. Millet de düşünüyor diyor ki, bu hastalıktan dolayı belki giderler, çadırı kapatırlar. Kronik hastalığı olanlar ile 55 yaş ve üzeri olan ailelerimizi gönderdik. Biz gençler olarak mücadelemize devam ediyoruz. PKK da HDP de aynı hastalıktır. Biz bu hastalıklarla mücadele etmek zorundayız. Biz çocuklarımızı bunlardan almadan buradan gitmeyeceğiz. 200 gün 200 sene de geçse biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan HDP il binası önüne kurulan çadır koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte ediliyor.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 200'üncü gün

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:34 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi         
11:10
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
10:58
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 19:13:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 200'üncü gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]