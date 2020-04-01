DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 212'nci gün - Son Dakika
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 212'nci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 212'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 212'nci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 212'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 212'nci günde de sürdürdü. 2014 yılında kaçırılan oğlu Tuncay (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, koronavirüs salgını nedeniyle evlat nöbeti tutan ailelerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine dikkat çekerek, "Biz burada her türlü önlemimizi alıyoruz. Çocuklarımız gelene kadar bu eylem devam edecek" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'DOKTORLAR GELİYOR, BİZİ KONTROL EDİYOR'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek çıkıp, geri dönmeyen oğlu Tuncay için Şevket Bingöl, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlat nöbeti tutan ailelerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğini anlatan Bingöl, ailelerin her türlü önlemi aldığını söyledi. Bingöl, "212 gündür buradayız. HDP'den herhangi bir açıklama gelmedi. HDP bizim çocuklarımızı nasıl götürdüyse öyle de getirsin. Biz HDP'ye diyoruz ki, biz ölene kadar buradan kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızı getirin. Getirmeden biz buradan kalkmıyoruz. Salgına biz yine burada mücadelemize devam ediyoruz. Kendi önlemlerimizi alıyoruz. Allah razı olsun devlet bizim ilaçlarımızı, kolonyalarımızı gönderiyor. Doktorlar geliyor burada bizi kontrol ediyor. Çocuklarımız gelmeyene kadar mücadelemiz burada devam edecek" dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 212'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Koronavirüs, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:22 Kaynak: DHA

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