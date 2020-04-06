DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 217'nci gün - Son Dakika
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DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 217'nci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 217'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 217'nci günde de devam etti.

HDP önündeki eylemde 217'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 217'nci günde de devam etti. 5 yıl önce, lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran Örünç (21) için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, Baran'ı HDP kaçırdı. Neredeyse oğlumu getirsinler bana dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece turma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'HDP'DEN DAVACIYIM OĞLUMU GETİRSİNLER'

5 yıl önce, o dönem lise öğrencisi olan oğlu Baran Örünç için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, HDP'den davacı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu

Baran'ı HDP kaçırdı, oğlumdan bir haber alamadım. HDP'den davacıyım. Nerdeyse oğlumu getirsinler, bana teslim etsinler. Oğlum Baran, sesimi duyarsan kaç askerimize teslim ol. Sana ceza vermiyorlar. Gözyaşım kurudu, kokuna hasret kaldım, ölürsem gözü açık gideceğim. Dayanacak gücüm yok. Annen, baban hasta, abinin düğününü yapmadım, dedim ki; Baran gelsin sonra yapacağım. Sizi orada 'asker size ceza verecek' diye korkutuyorlar, asla ceza yok. Cezayı onlar bize 5 yıldır verdi. Sen okulunu okuyacaktın, artık dayanacak gücüm yok, gel.

DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 217'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:18 Kaynak: DHA

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