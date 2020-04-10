DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 221'inci gün - yeniden - Son Dakika
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 221'inci gün - yeniden

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 221'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 221'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 221'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 221'inci günde de sürdürdü. 2014 yılında kaçırılan oğlu Tuncay (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, koronavirüs salgını nedeniyle evlat nöbeti tutan ailelerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri de elden bırakmıyor.

'ÇOCUĞUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek çıkıp, bir daha dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, koronavirüs salgını nedeniyle evlat nöbeti tutan ailelerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Bingöl, şunları söyledi:

"221 gündür buradayız. Çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. 221 sene de geçse de buradan gitmeyeceğim. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP çıkıyor, o cezaevindeki katillerin resimlerini alıp protesto ediyor. Neden gelip de bu çocukların resimlerini alıp protesto etmiyor? Bunların imzası olmadan hiçbir çocuk dağa gitmiyor. Bütün çocuklarımız geliyor, buradan da dağa gidiyorlar" dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 221'inci gün - yeniden

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:21 Kaynak: DHA

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