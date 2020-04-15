DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 226'ncı gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 226'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 226'ncı günde de sürdürdü. Lise öğrencisiyken, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran (21) için Van'dan gelerek, eylemine devam eden Solmaz Örünç, oğlu gelene kadar gitmeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'SANA KEFEN DEĞİL DAMATLIK GİYDİRMEK İSTİYORUZ'

Lise öğrencisiyken, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelerek, oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, "HDP oğlumu kandırıp götürdü. 226 gündür buradayım. Bu çadır durdukça ben eylemimi devam ettireceğim. Oğluma seslenmek istiyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan neredeysen gelip adalete teslim ol. Seni, 'Ceza var' diye kandırıyorlar, ceza yok. Ağabeyinin düğününü yapmadım, seni bekledim. Ben ve baban hastayız. Artık biz yaşlandık, ne olur dön, gel. Sana kefen giydirmek istemiyoruz, damatlık giydirmek istiyoruz. Orası senin yerin değil, senin eline yakışan kalemdir. 5 yıldır hasretinle yanıyorum, daha dayanacak gücüm yok, gel artık" diye konuştu.