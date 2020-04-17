DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 228'inci gün - Son Dakika
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 228'inci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 228'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 228'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 228'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 228'inci günde de sürdürdü. Mehmet (22) için oturma eylemine devam eden Ömer Tokay, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır ile binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUM GEL, TESLİM OL'

Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gittikten sonra dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın televizyon kanalında gördüğü oğlu Mehmet için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı. Oğlu Mehmet'i almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini belirten Tokay, 228 gündür eylemdeyiz. 5 Nisan 2011'de piknik amaçlı oğlumu Siirt'in Eruh ilçesine götürdüler. Piknikte dağa götürdüler. Bizim çocuklarımızı da dağa kaçırdılar. 9 senedir çocuğum orada. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. Oğlum; annen ve kardeşlerin seni bekliyor. Yusuf ile Yakup seni özlediler, sürekli seni soruyorlar. Gel teslim ol dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 228'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:41 Kaynak: DHA

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