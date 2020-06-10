DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 282'nci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 282'nci gün

HDP önündeki eylemde 282'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına uyarak, 282'nci günde de sürdü.

HDP önündeki eylemde 282'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına uyarak, 282'nci günde de sürdü. Geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf Bekdaş (16) için oturma eylemi yapan Celil Bekdaş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'BİZ BURAYI BOŞ BIRAKMADIK'

Geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylemini sürdüren Celil Bektaş, evlat nöbetini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Bektaş, bazı çocukların pikniğe götürme bahenesiyle kaçırıldığını anlatarak, "Biz burayı boş bırakmadık. Oğlumuz gitmiş her gün ölüyoruz. Bize yaşam hakkı vermediler. Bunlar evimizi yıktılar. Diyarbakır çocuklarına sesleniyorum, pikniklere anne ve babanızın haberi olmadan gitmeyin" dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 282'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 282'nci gün - Son Dakika

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